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«Пока не в форме»: экс-игрок ЦСКА оценил игру команды в Суперкубке

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что команда пока находится не в форме
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» оценил игру армейского клуба против «Краснодара» в матче за Суперкубок России и отметил, что команда пока находится не в форме.

«Понравился счет и то, что команда выиграла Суперкубок. Вот это очень понравилось. А по игре: команда пока перестраивается, пока не в форме находится. Это по сравнению с весенним отрезком, когда мы привыкли, что ЦСКА очень много владеет мячом, разыгрывает, контролирует середину поля. Сейчас мы такого не увидели. Ни [Иван] Обляков, ни [Матвей] Кисляк пока не в своей оптимальной форме. Но было большое желание проявить себя, практически все были мотивированы запредельно. Но со временем связки наиграются, они попривыкнут к модели, и станет еще лучше», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши.

«Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Ранее «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с шестью голами.

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