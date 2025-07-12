«Не просто безобидная шалость»: в РФС выступили с заявлением о «Торпедо»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что московское «Торпедо» может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако вряд ли через эту организацию сумеет изменить решение об исключении из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Такие методы недопустимы. Они будут наказываться. С УЕФА мы это не обсуждали, но у них в свое время были дисквалификации. Международные и другие регуляторы жестко пресекают эти ситуации. Это не просто безобидная шалость», — заявил он.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Вместо «Торпедо» в РПЛ вернулся «Оренбург», а московский клуб сыграет снова в Первой лиге. Также оренбургский клуб занял место московской команды на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее на сайте РПЛ допустили ошибку, которая могла привести к скандалу.