Ошибка на сайте РПЛ могла привести к скандалу

На сайте РПЛ допустили ошибку, которая могла привести к скандалу

На сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) 11 июля был опубликован регламент турнира от 9 июля, согласно которому «Оренбург» является участником турнира, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Московское «Торпедо» было исключено из РПЛ 10 июля, а «Оренбург» занял место москвичей только 111 июля. РПЛ утверждает, что это техническая ошибка, а в шапке документа просто не указали, что этот регламент принимает правки от 11 июля.

На сайте РПЛ уже исправили ошибку и поменяли документ.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.

Ранее в РПЛ рассказали, почему «Оренбург» в следующем сезоне заменит «Торпедо» в лиге.