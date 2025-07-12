Кейт Миддлтон посетила женский финал Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.

В поединке сражаются польская теннисистка Ига Швентек и американка Аманда Анисимова. Первый гейм полька выиграла уверенно — 6:0. Миддлтон запечатлели камеры на трибуне.

В полуфинале Анисимова переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча, которая длилась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Швентек в своем полуфинале оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич — 6:2, 6:0.

Швентек — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница одного Итогового турнира WTA (2023) в одиночном разряде; победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде.

Анисимова — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2019); победительница трех турниров WTA в одиночном разряде. Она вышла в финал турнира серии Большого шлема впервые в карьере.

Ранее бывшая третья ракетка мира назвала похожую на Соболенко теннисистку.