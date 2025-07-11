Бывшая третья ракетка мира назвала похожую на Соболенко теннисистку

Экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, а также призер Олимпиады россиянка Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» сравнила вышедшую в финал Уимблдона американку Аманду Анисимову с первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко.

«Анисимова еще достаточно юная – всего лишь 23 года. У нее периодически были хорошие результаты, хорошие матчи. У нее большой потенциал. Она похожа на Арину Соболенко по телосложению. И такая же мощная подача, отличная игра на задней линии. Опять было ощущение, что Соболенко слишком сильно хотела этой победы: у нее было ощущение, что она очень близка к финалу Уимблдона, где она еще не выступала. И вот это ощущение привело к какому-то внутреннему перегоранию, которое не дало ей выиграть», — считает Петрова.

Анисимова обыграла в полуфинале Уимблдона как раз Соболенко и в финале сразится с Игой Швентек из Польши. 23-летняя американка еще никогда не забиралась так далеко на турнирах «Большого шлема».

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