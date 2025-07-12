«Не говорит о допуске»: в Госдуме оценили включение Большунова в пул допинг-тестирования

В Госдуме не удивились включению Большунова в пул допинг-тестирования FIS

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что даже в период отстранения международные федерации продолжают тестировать на допинг российских спортсменов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Так он отреагировал на новость, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Ничего удивительного в том, что Большунов и другие наши сильнейшие лыжники включены в международный пул тестирования на олимпийский сезон, причем без допуска на соревнования. Это не говорит о том, что российские лыжники будут допущены до международных соревнований», — заявил он.

Всего в пул тестирования FIS попало 39 спортсменов, из которых 23 — лыжники.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе заявила о серьезных проблемах Большунова.