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Вяльбе заявила о серьезных проблемах Большунова

Глава ФЛГР Вяльбе рассказала о серьезных проблемах лыжника Большунова
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Sergey Elagin/Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время интервью, которое опубликовала телерадиокомпания «ЗВЕЗДА», заявила, что российский лыжник Александр Большунов борется с серьезными проблемами.

«У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю: он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком — это тоже достаточно сложно. Каким бы ты сильным ни был. Я не могу Сашке предъявить таких претензий, что он может почивать на лаврах», — заявила она.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в Норвегии оценили шанс российских лыжников попасть на Олимпиаду.

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