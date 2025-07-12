Неймар купил бэтмобиль за $1,5 млн

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар купил бэтмобиль — точную копию автомобиля, которая была в фильме про супергероя Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Покупка обошлась игроку в $1,5 млн. У бразильца уже есть вертолет, оформленный в стиле Бэтмана стоимостью $9 млн, и татуировка с супергероем на правой лопатке.

25 июля «Сантос» объявил о подписании нового контракта с бразильским нападающим Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом теперь действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом», чьим воспитанником является. С тех пор бразильский футболист провел за команду 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года.

Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее футболист «Челси» заявил, что на клубном чемпионате мира опасно играть.