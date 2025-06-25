Стало известно будущее Неймара

«Сантос» объявил о подписании нового контракта с бразильским нападающим Неймаром. Информация об этом была опубликована в аккаунте бразильской команды в социальной сети X.

Соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом теперь действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом», чьим воспитанником является. С тех пор бразильский футболист провел за команду 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

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