Футболист «Челси» заявил, что на клубном чемпионате мира опасно играть

Футболист «Челси» Энцо Фернандес заявил, что на клубном чемпионате мира, который проходит в США, опасно играть из-за погодных условий. Его слова передает RMC Sport в соцсетях.

«Жара невероятная. На днях у меня немного закружилась голова. Играть при такой температуре очень опасно. Очевидно, что это влияет на качество», — сказал Фернандес.

В полуфинальном поединке клубного чемпионата мира английская команда переиграла «Флуминенсе» из Бразилии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 2:0. Дубль в этом поединке оформил Жоао Педро, который отличился на 18-й и 56-й минутах.

В финале «Челси» сыграет с французским «ПСЖ». Встреча состоится 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее самолет мадридского «Реала» несколько часов не мог приземлиться из-за шторма.