Экс-тренер «Спартака» назвал фаворита матча за Суперкубок

Гладилин: в матче за Суперкубок между «Краснодаром» и ЦСКА нет фаворита

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин не смог выделить фаворита в матче за Суперкубок России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, что в этом матче фаворита нет. Команды абсолютно на сегодняшний день равны по силам и думаю кто лучше подготовится по составу и прочим аспектам тот и выиграет в этом матче. Поэтому в этой игре может быть любой результат», — заявил Гладилин.

Встреча состоится 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок как победитель Кубка России.

Ранее сообщалось о том, что французский футболист станет игроком «Краснодара».