Российский фигурист с отличием окончил магистратуру в МГИМО

Фигурист Козловский с отличием окончил магистратуру в МГИМО

Российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал своих соцсетях, что он с отличием окончил магистратуру в МГИМО.

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой.

В финале Гран-при России 2025 года Козловский и Бойкова заняли третье место.

В соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали 231,95 балла.

Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80).

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее фигуристка Бойкова рассказала, что работает с психологом.