Определились победители в соревнованих спортивных пар в финале Гран-при России

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России.

Спортсмены набрали 150,75 балла в произвольной программе. Они заняли итоговое первое место, набрав 231,95 балла.

Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), замкнули тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

В декабре Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны чемпионы России в парном катании.