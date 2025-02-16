Российская фигуристка рассказала, что работает с психологом

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая вместе с Дмитрием Козловским в соревнованиях спортивных пар, рассказала, что работает с психологом, передает ТАСС.

«Дима не работает со спортивным психологом, я работаю периодически, в зависимости от ситуации. Тут надо понять тот момент, что никто тебе не поможет, кроме себя самого, никакой психолог», — сказала Бойкова.

В финале Гран-при России победителями в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали 231,95 балла.

Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), замкнули тройку сильнейших Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Алина Загитова пошутила с фигуристом Кондратюком.