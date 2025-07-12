Российский тренер об «Оренбурге» в РПЛ: я за спортивный принцип

Тренер Шаронов об «Оренбурге» в РПЛ: я за спортивный принцип

Российский тренер Роман Шаронов высказался о включении «Оренбурга» в число участников Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что он выступает за спортивный принцип, передает «Чемпионат».

«Что касается 16-й команды РПЛ, я — тренер и я за спортивный принцип. Футбол, как и любой другой вид спорта, — это соревновательная среда, которая создана для болельщиков. Но, к сожалению, такое бывает», — сказал Шаронов.

10 июля было принято решение исключить московское «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей. 11 июля стало известно, что московский клуб в лиге заменит «Оренбург».

Помимо исключения из РПЛ, «Торпедо» было оштрафовано на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.

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