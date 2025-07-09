Самолет «Реала» несколько часов не мог приземлиться из-за шторма

Самолет «Реала» не мог приземлиться в Ньюарке несколько часов из-за шторма

Самолет мадридского «Реала» несколько часов не мог сесть в аэропорту Ньюарка из-за сильного шторма. Об этом пишет El Chiringuito в социальной сети X.

Авиалайнеру не давали разрешение на посадку на протяжении двух часов, из-за чего мадридский клуб попросил отменить пресс-конференцию главного тренера Хаби Алонсо. В дело даже вмешалась Международная федерация футбола (ФИФА), которая старалась помочь и сделать так, чтобы самолет сел как можно скорее.

9 июля «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира сразится с парижским «ПСЖ». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В финале победитель этого противостояния сыграет с английским «Челси», который в своем полуфинале обыграл «Флуминенсе» из Бразилии.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее экс-футболист сборной России назвал фаворитов клубного чемпионата мира.