Бразильский футболист «Зенита» не вернулся в расположение клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильский футболист команды Вендел должен вернуться в расположение команды 14 июля, сообщает «Матч ТВ».

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«У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник», — сказал Медведев.

До этого Медведев утверждал в разговоре с РИА Новости, что Вендел вернется в команду 1 июля, отметив, что он уже летит в Россию.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее агент рассказал, куда Вендел перейдет из «Зенита».