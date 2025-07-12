В «Барселоне» начали подготовку к прощальному матчу Месси

Каталонская «Барселоны» начала подготовку к прощальному матчу бывшего игрока команды Лионеля Месси, сообщает Catalunya Radio.

Клуб уже получил от Месси предварительное согласие на проведение матча, который планируется провести в конце сезона-2026/27.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

10 июля 2025 года Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», стал первым игроком в истории Профессиональной футбольной лиги США (МЛС), который сделал дубль как минимум в четырех матчах подряд.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру Месси.