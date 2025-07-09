Стало известно, где продолжит карьеру Месси

Звездный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси близок к продлению контракта с американским клубом. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник утверждает, что 38-летний Месси останется в США, несмотря на интерес со стороны некоторых клубов из Саудовской Аравии.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее в окружении Месси рассказали, что игрок был несчастен в «ПСЖ».