Дзюба раскрыл свою футбольную мечту

Дзюба: моя главная мечта — чтобы еще раз провели чемпионат мира в России

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своей связанной с футболом мечте. Его слова приводит «Чемпионат».

«Хотел бы, чтобы еще раз провели чемпионат мира в нашей стране. Это было что-то грандиозное и потрясающее. Семь лет назад мы показали всему миру, насколько мы гостеприимные, открытые. Это был лучший чемпионат мира в истории», — заявил Дзюба.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее Дзюба оценил свои шансы сыграть за сборную России.