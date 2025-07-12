В Госдуме объяснили причину включения Валиевой в пул допинг-тестирования

Журова о внесении Валиевой в пул допинг-тестирования: видят, что в хорошей форме

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему фигуристку Камилу Валиеву включили в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2025/2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Пока спортсмен не озвучивает информацию о том, что заканчивает карьеру, его не могут исключить из пула допинг-тестирования. Тем более что люди в ISU могли видеть Валиеву в каких-то ледовых шоу, они замечают, что она в хорошей форме сейчас», — заявила Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также фигуристка не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии.