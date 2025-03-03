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Названа вероятная причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева

Baza: трехкратный олимпийский чемпион Сайтиев мог случайно выпасть из окна
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Александр Натрускин/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев мог случайно выпасть из окна. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сайтиева в тяжелом состоянии нашел у дома на улице дворник. Он увидел лежащего на земле мужчину, положил его на доски, а затем побежал к консьержу, чтобы вызвать скорую помощь. Видимых травм у пострадавшего не было. Чемпиона госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

По информации источника, брат Сайтиева рассказал, что борец мог случайно выпасть из окна своей квартиры, когда занимался домашними делами. Правоохранительные органы проверяют эту версию.

Изначально сообщалось, что причиной смерти могла стать остановка сердца из-за отравления.

Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева.

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