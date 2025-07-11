Джокович впервые за восемь лет не смог выйти в финал Уимблдона

Джокович проиграл Синнеру впервые с 2017 года и не смог выйти в финал Уимблдона

38-летний сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал Уимблдона впервые с 2017 года, уступив в матче 1/2 финала лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 3:6, 3:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В решающем матче Синнер сыграет против Карлоса Алькараса из Испании, который обыграл американца Тейлора Фрица — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 101 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 100 из них выиграл в одиночном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что легендарная теннисистка сыграет на турнире в США в возрасте 45 лет.