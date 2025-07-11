Синнер вышел в финал Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в финал Уимблдона, обыграв серба Новака Джоковича.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В решающем матче Синнер сыграет против Карлоса Алькараса из Испании, который обыграл американца Тейлора Фрица — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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