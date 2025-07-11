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Легендарная теннисистка назвала главную причину поражения Андреевой в четвертьфинале

Экс-теннисистка Петрова: Андреева не справилась с волнением в четвертьфинале
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Oscar J Barroso/Global Look Press

Знаменитая в прошлом российская теннисистка Надежда Петрова, ныне возглавляющая школу тенниса своего имени, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о выступлении 18-летней Мирры Андреевой на Уимблдоне и прокомментировала ее поражение в четвертьфинале от швейцарки Белинды Бенчич.

«Давайте отдадим должное Белинде – она здорово отыграла этот матч, боролась до конца. Непростой был поединок, очень много затяжных розыгрышей. Она действительно сделала все возможное, чтобы усложнить жизнь Мирре Андреевой. А со стороны Мирры, конечно, нереализованные брейк-пойнты и оба тай-брейка совсем не заладились. Слишком странные и простые невынужденные ошибки дали Белинде уйти вперед, закрыть первый и второй сеты. Тут легко говорить задним числом, в моменте же все очень волнительно. Может быть, с волнением Мирра не справилась, а потому так сыграла эти тай-брейки», — считает Петрова.

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Бенчич, с которой она раньше не встречалась, россиянка уступила на двух тай-брейках – 6:7, 6:7.

Ранее известный актер уснул во время матча на Уимблдоне.

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