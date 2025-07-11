Один из лучших гимнастов Украины сменил спортивное гражданство

Украинский гимнаст Илья Ковтун сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Организация утвердила решение о переходе 21-летнего спортсмена на заседании.

18 января тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич сообщил, что Ковтун подал заявление на получение хорватского гражданства. Ковтун уже три года живет и тренируется в Осиеке. Его тренер Ирина Горбачева‑Надюк также подала заявление на получение паспорта Хорватии. По словам Маджаревича, Ковтун уже выучил хорватский язык.

На Олимпийских играх 2024 года украинский атлет завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях. В 2023 году на чемпионате Европы стал чемпионом в упражнениях на параллельных брусьях. На европейском первенстве — 2024 в Римини Ковтун помог сборной Украины занять первое место в командном многоборье. На этом же турнире завоевал еще две золотые медали — в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях. На мировых первенствах он выиграл две награды — бронзу в 2021 году и серебро в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на Украине примут меры против меняющего гражданство гимнаста.