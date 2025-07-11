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Экс-президент «Локомотива» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов: другого решения по «Торпедо» и быть не могло
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поддержал исключение столичного «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это ожидаемое решение. Другого здесь и не могло быть. Понятно, что есть нарушение – подозрение в уголовном преступлении. Допустить «Торпедо» к чемпионату в таких условиях было невозможно», — сказал Наумов.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, кто заменит «Торпедо» в РПЛ.

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