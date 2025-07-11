Российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча за Суперкубок ЦСКА — «Краснодар»

Тренер Игнатьев: фаворита в матче ЦСКА и «Краснодара» определить невозможно

Российский тренер Борис Игнатьев заявил, что фаворита в матче за Суперкубок между московским ЦСКА и «Краснодаром» определить невозможно, передает «Советский спорт».

«Фаворита определить в этом матче невозможно. Мы пока не знаем возможности этих команд в начале сезона. Хотя обе команды показывают на данном этапе хороший футбол», — сказал Игнатьев.

Встреча состоится 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

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Ранее сообщалось о том, что французский футболист станет игроком «Краснодара».