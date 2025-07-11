Тренер «Зенита» Семак называет свою жену «белой госпожой»

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, призналась в своих соцсетях, что муж называет ее «белой госпожой».

«Наш работник на даче именовал Wi-Fi в мою честь — White mistress — «белая госпожа». Муж с тех пор тоже так меня называет», — сказала Анна.

Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родились пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом». Игра пройдет 20 июля.

Ранее Семак удивил супругу, оплатив жилье в Лондоне незнакомке.