«Сразу перевел деньги»: женя Семака назвала поступок мужа, удививший ее

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, на свое странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечала на вопросы подписчиков и рассказала, какой поступок супруга стал для нее удивительным.

«Однажды моя приятельница из Лондона попросила помочь молодой подающей надежды оперной певице, карьера которой зависела от возможности жить в Лондоне. Надо было оплатить проживание за год. Сергей тут же перевел деньги», — рассказала она.

Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родилось пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

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