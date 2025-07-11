Российский правозащитник оценил шансы баскетболиста Касаткина выйти из французского изолятора

Правозащитник Иван Мельников заявил в интервью aif.ru, что шансов на то, что российского баскетболиста Даниила Касаткина выпустят из французского изолятора, нет.

«Я не вижу перспективы, чтобы его отпустили из изолятора. Его будут держать, что, на мой взгляд, необоснованно. Если правильно подойти к защите, то есть перспектива остановки экстрадиции», — сказал Мельников.

О задержании Касаткина во Франции по запросу США стало известно 9 июля, при этом само задержание произошло еще 21 июня. В США российского спортсмена подозревают в причастности к хакерской сети, которая работала с помощью программ-вымогателей. При этом сам спортсмен отрицает все обвинения. В США ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Касаткин перебрался в США в 2016 году, сначала окончил школу в штате Вирджиния, а потом поступил в институт в Пенсильвании. Позднее спортсмен вернулся в Россию и последние четыре сезона играл в команде МБА-МАИ и являлся одним из лидеров коллектива. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось о том, что Касаткину разрешили общаться с родственниками.