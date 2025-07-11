Задержанному во Франции российскому баскетболисту разрешили общаться с родственниками

Задержанному во Франции российскому баскетболисту Даниилу Касаткину разрешили общаться с родственниками и девушкой, сообщает Sport Baza.

Отмечается, что спортсмен уже несколько раз звонил родителям и смог обняться с девушкой во время суда.

О задержании Касаткина во Франции по запросу США стало известно 9 июля, при этом само задержание произошло еще 21 июня. В США российского спортсмена подозревают в причастности к хакерской сети, которая работала с помощью программ-вымогателей. При этом сам спортсмен отрицает все обвинения. В США ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Касаткин перебрался в США в 2016 году, сначала окончил школу в штате Вирджиния, а потом поступил в институт в Пенсильвании. Позднее спортсмен вернулся в Россию и последние четыре сезона играл в команде МБА-МАИ и являлся одним из лидеров коллектива. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее МИД России взял на контроль вопрос с задержанием Касаткина.