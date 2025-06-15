Экс-тренер сборной России назвал условие возвращения на международные турниры

Хиддинк: Россия вернется на турниры, но сначала политикам нужно установить мир

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк выразил уверенность, что российская национальная команда и клубы вернутся на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U-21 и другие, скоро вернутся на европейские и мировые турниры. Но сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил специалист.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

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