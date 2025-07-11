На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер: скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11

Тренер Овчинников поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Российский специалист Валерий Овчинников поддержал возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Я считаю правильным ужесточение лимита. Почему нельзя, чтобы в российском клубе играл иностранец, который выступает за свою сборную? А то уже скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11», — сказал Овчинников.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, в котором сразятся чемпион РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Игра пройдет в Казани, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Михаил Дегтярев предложил изменить лимит на легионеров в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами