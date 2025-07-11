Российский тренер: скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11

Российский специалист Валерий Овчинников поддержал возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Я считаю правильным ужесточение лимита. Почему нельзя, чтобы в российском клубе играл иностранец, который выступает за свою сборную? А то уже скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11», — сказал Овчинников.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, в котором сразятся чемпион РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Игра пройдет в Казани, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Михаил Дегтярев предложил изменить лимит на легионеров в РПЛ.