Дегтярев предложил изменить лимит на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил обсудить ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

«Полностью отказываться от иностранных игроков не стоит, хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», — заявил он, отметив, что считает дискуссию оправданной, так как необходимо давать больше практики молодым футболистам.

Начиная с сезона-2022/23 в заявке клубов могут максимально находится 13 иностранцев, восемь из которых могут быть на поле одновременно.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как поднять аудиторию матчей сборной России.