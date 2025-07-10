Легендарная теннисистка рассказала, как Рублев мог обыграть Алькараса

Бывшая третья ракетка в одиночном и парном разрядах мира Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» позитивно оценила выступления россиянина Андрея Рублева на Уимблдоне, где он смог дойти до четвертого круга.

«Андрей играл действительно хорошо, очень здорово было наблюдать за ним на Уимблдоне, очень приятно. Программу-минимум он выполнил. Мог ли совершить чудо с Алькарасом? Конечно, мог. Можно обыгрывать любого игрока, тут как будут складываться обстоятельства. Андрей взял первый сет, во втором мог бы зацепиться и постараться взять партию, а там уже с 0-2 было бы, наверное, сложно Карлитосу возвращаться. Возможно, тогда бы дожал его Андрей», — считает Петрова.

Рублев уступил в 1/8 финала Уимблдона второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. При этом россиянин смог выиграть первый сет и на равных играл во втором, пока не провалил один гейм на своей подаче – 7:6 (7-5), 3:6, 4:6, 4:6.

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