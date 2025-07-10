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Адвокат назвал причины ареста российского баскетболиста во Франции

Адвокат Калинов: дело Касаткина – политическое
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, арестованным во Франции по подозрению в кибератаках в США, связанных с хакерской группой Conti.

«Убежден, это дело политическое. По той информации, которая есть в СМИ, можно однозначно сделать вывод о том, что Касаткин не занимался преступной деятельностью. Насколько мне известно, у него нет даже специальных навыков в данной преступной деятельности, в хакерской, в которой его обвиняют. Западные страны в условиях сложившейся геополитической обстановки вот таким образом пытаются оказать давление. Но, конечно же, ничего не получится у этих людей. Но вот такие они пакости, козни делают в виде арестов наших игроков», — считает Калинов.

26-летний Касаткин проживал в США и обучался в университете Пенсильвании с 2016 по 2019 год, в то время как кибератаки случились с 2020 по 2022 годы. Адвокат баскетболиста утверждает, что тот перед отъездом в Россию продал одногруппнику сброшенный до заводских настроек ноутбук, с которого позднее могли вестись атаки. В данный момент решается вопрос об экстрадиции спортсмена в США.

Ранее в Единой лиге ВТБ призвали справедливо рассматривать дело Касаткина.

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