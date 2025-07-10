Экс третья ракетка мира назвала причину вылета Медведева в первом круге Уимблдона

Знаменитая российская теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о поражении Даниила Медведева в первом круге Уимблдона от француза Бенджамина Бонзи.

«Только Дане известно, что же там произошло, вряд ли мы узнаем и получим точные сведения. На мой взгляд, все это выглядело так, как будто он недооценил своего соперника. Он говорил в интервью, что смотрел оппонента на турнире в Галле. По словам Медведева, он двух раз не мог в корт попасть. Поэтому Даня наверняка был уверен, что пройдет в следующий круг, но его соперник, наоборот, провел свой лучший матч, великолепно играл, доставал невероятные мячи, очень здорово подавал, Даня не знал даже как принять подачу своего соперника. Не заладились еще и тай-брейки. Создалось впечатление, что он упустил возможность взять третий сет, а в четвертом просто перестал бороться», — считает Петрова.

Медведев уступил занимающему 64-е место в рейтинге АТР Бонзи в первом круге Уимблдона в четырех партиях, две из которых проиграл на тай-брейках – 6:7 (2-7), 6:3, 6:7 (3-7), 2:6.

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