На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс третья ракетка мира назвала причину вылета Медведева в первом круге Уимблдона

Экс-теннисистка Петрова: Медведев недооценил соперника на Уимблдоне
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Знаменитая российская теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о поражении Даниила Медведева в первом круге Уимблдона от француза Бенджамина Бонзи.

«Только Дане известно, что же там произошло, вряд ли мы узнаем и получим точные сведения. На мой взгляд, все это выглядело так, как будто он недооценил своего соперника. Он говорил в интервью, что смотрел оппонента на турнире в Галле. По словам Медведева, он двух раз не мог в корт попасть. Поэтому Даня наверняка был уверен, что пройдет в следующий круг, но его соперник, наоборот, провел свой лучший матч, великолепно играл, доставал невероятные мячи, очень здорово подавал, Даня не знал даже как принять подачу своего соперника. Не заладились еще и тай-брейки. Создалось впечатление, что он упустил возможность взять третий сет, а в четвертом просто перестал бороться», — считает Петрова.

Медведев уступил занимающему 64-е место в рейтинге АТР Бонзи в первом круге Уимблдона в четырех партиях, две из которых проиграл на тай-брейках – 6:7 (2-7), 6:3, 6:7 (3-7), 2:6.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева раскрыла, какие уроки она вынесла по итогам Уимблдона.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами