Российский вратарь европейского клуба травмировался, упав с велосипеда

Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков получил травму в результате падения с велосипеда и выбыл на несколько недель. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Он повредил запястье, когда ехал на тренировку команды на летнем сборе. В ближайшее время ему сделают операцию.

«Даниил отлично развивался в Граце и многое сделал, чтобы стать первым номером в «Штурме» Поэтому травма пришлась на очень неудачное время. Тем не менее, я убежден, что это не собьет его с пути. Он будет усердно работать над своим возвращением и скоро снова будет в строю», — отметил спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.

22 июля 2024 года голкипер подписал контракт со «Штурмом» из высшей лиги Австрии. Он дебютировал за команду 27 ноября 2024 года в домашнем матче Лиги чемпионов против «Жироны», оставив свои ворота в неприкосновенности (1:0). Этот матч стал для Худякова первым в главном еврокубковом турнире.

Свой переход в австрийскую команду россиянин объяснил желанием играть в еврокубках. Рыночная стоимость вратаря оценивается в €1 млн.

21-летний Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

Ранее суд взыскал с клуба РПЛ почти миллиард рублей.