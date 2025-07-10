Суд взыскал с клуба РПЛ почти миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом пишет РИА Новости.

«Крыльям Советов» было отказано в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. В клубе были готовы заключить мирное соглашение с условием, что долг будет погашен до конца 2026 года, однако истец требует погасить задолженность в 2025 году.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

В «РТ-Капитал» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед Российской премьер-лигой (РПЛ), что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».

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