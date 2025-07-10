В Госдуме допустили причастность Украины к задержанию баскетболиста Касаткина

К задержанию во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина может быть причастна Украина. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Очень много вопросов ко всем — и к нему самому тоже. Не понимаю, как сейчас можно купить какой-то б/у компьютер. Странно — у незнакомых людей покупать такую технику, это очень опрометчиво. Даже если он говорит правду – парень-то взрослый. Сейчас полно провокаций. А это какая-то безалаберность. И наши спортсмены должны понимать, что такая провокация может быть направлена и против них.

Украина не дремлет, для них это тоже наверняка выгодно. Может ли там быть украинский след? Конечно, и нам тоже надо расследование проводить. Любой след может быть. В Советском Союзе нам проводили инструктаж, чтобы мы могли уехать за границей: ничего не брать, ни к кому не подходить. Инструктировали жестко, вплоть до еды. Мы сейчас в состоянии холодной войны, по большому счету.

Сейчас Трамп съездил в Европу, предложил 5% НАТО, из них 1,5% — на информационную войну. Это огромные деньги», — сказала Журова.

26-летний Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США. Американцы подозревают спортсмена в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам спортсмен отрицает все обвинения.

Баскетболиста арестовали в парижском аэропорту. На данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

Ранее стало известно, что Касаткин недавно сделал предложение невесте.