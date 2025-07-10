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Еще один экс-игрок ЦСКА может перейти в «Спартак»

«Дай ударить»: экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак»
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РИА Новости

Казахстанский полузащитник турецкого «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов перейдет в московский «Спартак». Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дай ударить».

По информации источника, футболист, который уже покинул расположение команды, станет игроком московского клуба в том случае, если пройдет медицинское обследование.

Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате России.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за ЦСКА с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года. Летом 2024 года появилась информация, что футболистом активно интересовался петербургский «Зенит», однако трансфер в итоге не состоялся.

«Спартак» в летнее трансферное окно уже подписал Антона Заболотного на правах свободного агента. Футболист, который провел сезон-2024/25 в «Химках» (клуб не получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) и был расформирован), также играл ранее за московский ЦСКА.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее были названы позиции, которые должен усилить «Спартак».

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