Названы позиции, которые должен усилить «Спартак»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин перечислил позиции, которые должен усилить московский «Спартак» для конкурентной борьбы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Может быть, хотят разнообразия. У них есть маленький, быстрый Угальде, а большого нападающего не было. Команда не могла создавать давление и прочие тактические вещи. Но «Спартаку» не только нужны защитники, и центральные полузащитники, и крайние», — заявил он.

Пока московский «Спартак» в летнее трансферное окно заключил контракт с одним игроком — нападающим Антоном Заболотным.

В национальном первенстве «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем, который был назначен на свой пост летом 2024 года.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее были названы игроки, которых нельзя продавать «Спартаку».