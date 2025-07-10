Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая возглавляет мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), не сумела выйти в финал Уимблдона — одного из турниров серии Большого шлема.

Белорусская спортсменка в полуфинальном поединке проиграла представительнице США Аманде Анисимовой, которая расположилась на 12-й строчке мирового рейтинга. Встреча, которая длилась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4.

За время матча Соболенко выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14. На счету Анисимовой две подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За трофей американская спортсменка сразится с победительницей противостояния между швейцаркой Белиндой Бенчич и представительницей Польши Игой Швентек.

Соболенко — победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021; победительница 26 турниров WTA (из них 20 — в одиночном разряде).

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