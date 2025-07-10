На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона

Белоруска Соболенко проиграла американке Анисимовой в полуфинале Уимблдона
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая возглавляет мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), не сумела выйти в финал Уимблдона — одного из турниров серии Большого шлема.

Белорусская спортсменка в полуфинальном поединке проиграла представительнице США Аманде Анисимовой, которая расположилась на 12-й строчке мирового рейтинга. Встреча, которая длилась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4.

За время матча Соболенко выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14. На счету Анисимовой две подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За трофей американская спортсменка сразится с победительницей противостояния между швейцаркой Белиндой Бенчич и представительницей Польши Игой Швентек.

Соболенко — победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021; победительница 26 турниров WTA (из них 20 — в одиночном разряде).

Ранее 18-летняя Мирра Андреева раскрыла, какие уроки она вынесла по итогам Уимблдона.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами