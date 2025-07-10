«У нас точно стырила идею»: Загитова о совпадении с Бейонсе по костюмам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в шоу «Каток» рассказала о совпадении по костюмам в ее рок-мюзикле «Ассоль» и на концерте американской певицы Бейонсе.

«Я уделяла всему большое количество времени, искала референсы. Допустим, у нас есть газетная история. Мы придумали это все, зафиксировали, согласовали и видим концерт Бейонсе, что у нее тоже газетные костюмы. Мы думаем: «Вот она у нас точно стырила идею», — заявила она.

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Татьяна Тарасова восхитилась рок-мюзиклом Загитовой.