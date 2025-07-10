В ФНЛ отреагировали на исключение «Торпедо» из РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов заявил, что готовы принять московское «Торпедо», которое исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами. ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо-Москва» сохранит профессиональный статус и выступит в лиге PARI в сезоне-2025-2026», — заявил Измайлов.

10 июля стало известно, что «Торпедо» исключили из РПЛ.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».