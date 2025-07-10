Губерниев назвал действия баскетболиста Касаткина «дорогой Промеса»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает, зачем российский баскетболист Даниил Касаткин полетел во Францию, где его задержали по запросу США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ему надо оказать всестороннюю консульскую поддержку. История странная. С другой стороны, зачем он туда поехал? Это называется дорога Промеса: ты находишься под угрозой выдачи Интерпола и радостно едешь в ту страну, которая может тебя выдать», — заявил Губерниев.

26-летний Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США. Американцы подозревают спортсмена в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам спортсмен отрицает все обвинения.

Баскетболиста арестовали в парижском аэропорту. На данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

Ранее стало известно, что Касаткин недавно сделал предложение невесте.