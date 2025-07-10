Футболист сборной Аргентины не перейдет в «Зенит»

Аргентинский атакующий полузащитник «Ботафого» Тьяго Альмада не хочет переходить в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что 24-летний футболист получил предложение петербуржцев, но хочет играть в команде, которая участвует в еврокубках.

Вторую часть сезона Альмада провел во французском «Лионе». Также он является игроком сборной Аргентины: в последних четырех играх он забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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