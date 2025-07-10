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Обладатель Кубка Стэнли подписал контракт со СКА

СКА объявил о переходе обладателя Кубка Стэнли Локтионова
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РИА Новости

Петербургский хоккейный клуб СКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Локтионовым.

Отмечается, что соглашение с 35-летним игроком рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Локтионов выступал за московский «Спартак». В 76 матчах за клуб он набрал 43 (19+24) очка. Всего на его счету 623 игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В 2012 году Локтионов стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз». В 2014-м — выиграл чемпионат мира в составе сборной России.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российские хоккеисты стали лучшими в мире.

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