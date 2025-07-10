Губерниев оценил возможный роспуск российского футбольного клуба

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия переживет возможный роспуск футбольного «Торпедо». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мой отец болел за «Торпедо», и я сам в свое время поддерживал команду. Но сейчас отношение к клубу другое, он уже не имеет никакой связи со славным автозаводским прошлым. Досадно, что вслед за «Химками» может исчезнуть еще один клуб, но страна это переживет», — заявил Губерниев.

9 июля сообщалось, что с большой долей вероятности «Торпедо» исключат из Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 июля в СМИ появилась информация, что спецкомиссия вынесла единогласное решение об имевшем место нарушении регламента «Торпедо», что с большой долей вероятности повлечет за собой наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Заседание КДК по делу «Торпедо» состоится 10 июля.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».