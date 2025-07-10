На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев оценил возможный роспуск российского футбольного клуба

Губерниев заявил, что Россия переживет возможный роспуск «Торпедо»
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия переживет возможный роспуск футбольного «Торпедо». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мой отец болел за «Торпедо», и я сам в свое время поддерживал команду. Но сейчас отношение к клубу другое, он уже не имеет никакой связи со славным автозаводским прошлым. Досадно, что вслед за «Химками» может исчезнуть еще один клуб, но страна это переживет», — заявил Губерниев.

9 июля сообщалось, что с большой долей вероятности «Торпедо» исключат из Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 июля в СМИ появилась информация, что спецкомиссия вынесла единогласное решение об имевшем место нарушении регламента «Торпедо», что с большой долей вероятности повлечет за собой наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Заседание КДК по делу «Торпедо» состоится 10 июля.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами